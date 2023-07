Maltempo, non è ancora finita: "Rischio grandine anche di grosse dimensioni"

"Attenzione: rischio grandine anche di grosse dimensioni". È la nota che accompagna la "mappa" del rischio - che interessa gran parte della Lombardia - pubblicata dal Centro Meteorologico Lombardo per le prossime ore: per tutta la giornata di venerdì 21 luglio è stato diramato un avviso di precipitazioni temporalesche localmente intense, con grandine. Con un primo assaggio già in nottata: temporali avvistati a Brescia città, hinterland e verso la Bassa, sul lago di Garda.

La nuova allerta meteo

"La giornata del 21 luglio - fa sapere il Centro Meteorologico Lombardo - fin dalle prime ore potrebbe ospitare temporale localmente molto intensi, con grandinate di grosse dimensioni, anche nei settori più popolati della pianura lombarda. Il nostro team di previsori, di comune accordo, ritiene opportuno che già dalle ore serali di giovedì su tutti i settori evidenziati in mappa (che alleghiamo, ndr) si provveda a mettere in atto procedure di auto-protezione per limitare gli eventuali danni da grandine, attesa localmente anche di grosse dimensioni, nonché dalle forti raffiche di vento".

Le previsioni per il 21 luglio

"Ciò non significa, sia chiaro - concludono dal Centro - che attendiamo fenomeni violenti ovunque nel territorio, è l'esatto contrario. Ci aspettiamo fenomeni intensi su aree circoscritte, con diverse zone che nemmeno osserveranno precipitazioni degne di nota". Dal portale Meteoeradar.it, all'alba di venerdì, sembrano attese precipitazioni in tarda mattinata nella zona del Sebino e dell'Ovest bresciano, nel primo pomeriggio in Valcamonica, a Brescia, nella Bassa e verso l'Alto Garda, in prima serata ancora nella zona sud di Brescia.

Così scrive l'associazione Meteopassione per il 21 luglio: "Instabilità sparsa nella notte con tendenza ad un esaurimento delle precipitazioni al mattino. Nel corso del pomeriggio nuova fase instabile con temporali localmente intensi, attenzione alla possibilità di raffiche di vento. Precipitazioni in esaurimento in serata".