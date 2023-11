È arrivata la neve, ma non è finita: previste nuove precipitazioni

A mezzogiorno quota neve ancora intorno ai 500 metri in città e provincia (imbiancata anche la Maddalena, a Brescia): nel pomeriggio temperature stabili ma tornerà la pioggia, anche a quote più elevate. Ma potrebbe non essere finita: la perturbazione proseguirà anche nella giornata di venerdì. Lo riferisce 3bmeteo: “Al Nord piogge e rovesci su Levante ligure, Emilia Romagna, Lombardia orientale e Triveneto, localmente anche intensi, specie tra pedemontane e zone alpine; fenomeni intermittenti al Nordovest, più frequenti nel pomeriggio, in attenuazione in serata. Neve sulle Alpi inizialmente oltre i 1600/1800 metri, in nuovo abbassamento fin verso i 1000 m in serata”. Venerdì atteso anche un forte vento Libeccio, su gran parte d'Italia, con raffiche fino a 70-100 km/h.

Le previsioni meteo nel Bresciano

La situazione nel Bresciano. Come riporta ilmeteo.it, a Brescia città pioverà quasi tutto il giorno, con precipitazioni modeste fino a sera e più consistenti nella notte a seguire: temperature comprese tra i 5 gradi di minima e i 7 di massima. Pioggia attesa anche a Desenzano del Garda, più consistente nel primo pomeriggio e poi subito dopo il tramonto: temperature comprese tra 6 e 9 gradi.

Temperature in aumento a Darfo Boario Terme, comprese tra 8 gradi di minima e 10 di massima: attese piogge abbondanti fin dal primo pomeriggio, forti rovesci dalle 22 in poi, con venti moderati. Pioggia consistente in giornata anche a Gardone Valtrompia, con precipitazioni abbondanti nella notte tra venerdì e sabato: temperature più basse comprese tra i 3 e 6 gradi. In alta Valsabbia, a Bagolino, piogge abbondanti fin dal pomeriggio e forti rovesci dalle 22: temperature comprese tra i 5 e i 7 gradi, si andrà sottozero a partire da sabato, con picchi di -5 gradi attesi per lunedì.

Modeste precipitazioni nella Bassa, temperature comprese tra i 5 e i 7 gradi. E in montagna? Solo pioggia nella giornata di venerdì, con temperature tra i 3 e i 7 gradi, poi ondata fredda in arrivo da sabato, quando sono attese minime fino a -9 gradi e il ritorno della neve. Domenica il picco del gelo: -13 gradi di minima. In tutta la provincia attese schiarite nel weekend, ma brusco calo delle temperature per l'arrivo dell'aria artica.