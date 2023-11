Nuova perturbazione in arrivo: porterà altra neve in montagna

Dopo un avvio di settimana all'insegna del sole, tornano le piogge e, a quanto sembra, non mancherà la neve. Le prime precipitazioni, per fortuna non intense come tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, sono attese nel pomeriggio di oggi (giovedì 9 novembre). La pioggia si trasformerà in candidi fiocchi di neve sopra i 1400-1500 metri di quota. Le nevicate saranno comunque di debole intensità.

Le precipitazioni saranno più diffuse in serata, ma non abbondanti: la stima degli accumuli - fatta da meteopassione.com - è tra i 5 e i 10 mm in pianura e tra i 10 e i 20 mm nella zona Alpina e Prealpina. Ci saranno piogge deboli anche nella mattinata di domani, venerdì 10 novembre, poi tornerà il sole. Il weekend dovrebbe essere all'insegna del bel tempo, grazie a un temporaneo rinforzo dell'anticiclone, con un aumento delle temperature diurne.