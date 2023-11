La tregua è già finita: attese nuove intense e diffuse piogge. Neve in montagna

Complice il sole che ha ricominciato a splendere dal pomeriggio di ieri, venerdì 3 novembre, la maggior parte delle strade che erano state chiuse per frane e smottamenti sono state riaperte e i livelli dei fiumi, soprattutto del Chiese, sono tornati sotto i livelli di guardia. L’attenzione resta però alta perché la tregua concessa dal maltempo è agli sgoccioli: nuove precipitazioni, anche di carattere intenso, sono attese dal tardo pomeriggio di oggi (sabato 4 novembre). Ed è di nuovo allerta, gialla, per rischio idrogeologico in tutta la nostra provincia: dai laghi, alle valli, alla bassa, come si evince dal nuovo bollettino della protezione civile diramato nelle scorse ore.

Non si esclude che fiumi e torrenti che hanno ormai raggiunto la massima portata possano tornare ad esondare, allagando strade e scantinati, come già accaduto, soprattutto in Valsabbia, nei giorni scorsi. Nel dettaglio: nel corso del pomeriggio di oggi, sabato 4 novembre, le prime precipitazioni che saranno più intense e diffuse dalla sera e tendenti ad insistere fino alle prime ore di domenica, soprattutto sui settori centro-orientali. I fenomeni saranno più probabili tra le 18 e mezzanotte. “Non si escludono brevi fasi convettive con associati rovesci di pioggia in spostamento dalla pianura centrale verso quella orientale e l'area delle Prealpi Bresciane”, si legge nel bollettino diramato da Regione Lombardia. Ancora neve sulle montagne bresciane: i candidi fiocchi torneranno a cadere sopra i 1200 metri circa, in rialzo a 1400-1600 m durante la notte.