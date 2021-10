"Una cartolina di pensieri liberi": boom di visualizzazioni per "Watching the others"

In poche settimane “Watching the others” ha già sfiorato le 30mila visualizzazioni su Youtube: è il nuovo video di Jury, cantautore bresciano al secolo Jury Magliolo, classe 1986 e già terzo classificato alla seconda edizione di X-Factor, attivo con svariati gruppi e progetti collaterali. A quattro anni di distanza da “Emerald Lullabies”, concept album dalle tinte acustiche e soffuse, tra folk e baroque pop, Jury torna con un progetto estemporaneo che rappresenta la sintesi del caleidoscopico viaggio compiuto finora, e al tempo stesso apre la strada a un nuovo inizio che ha il senso dell'urgenza e la forza dell'inatteso.

"Watching the others"

Cantato in inglese, magnetico e fluente, “Watching the others” vira verso atmosfere in equilibrio tra analogico e digitale: passato, presente e futuro si fondono nell'idea di una musica pop intensa e mutante, che attinge dal soul, dal rock, dal funk e dal cantautorato più obliquo e sperimentale, anche oltreconfine, da Frank Ocean a James Blake, scivolando in un crepuscolo di sintetizzatori, elettronica languida, beat da sogno e a una linea vocale cui aggrapparsi per non perdersi nelle bizzarre geometrie della mente.

“La summertime sadness è qualcosa di agrodolce, avvolgente, lenitivo e confortante – spiega Juri – di lenitivo e confortante, un misto di nostalgia e malinconia che si traduce in uno stato onirico e contemplativo: è una festa che sta per finire, è la felicità di essere tristi”.

"Una cartolina di pensieri liberi"

Registrato, prodotto e mixato in collaborazione con Kevin Magliolo, masterizzato al Woodpecker Studio di Daniele Salodini, “Watching the others” non è solo su Youtube ma anche su tutti i digital store, amplificato da un videoclip che è parte integrante del ritorno solista di Jury. Girato in piano sequenza e diretto da Andrea Cominoli di Febofilms, il video è ambientato in un party a bordo piscina, direttamente sott'acqua, la fotografia cristallina di un “qui e ora” che parla di ieri e si proietta nel domani.

Anche in senso creativo e discografico: “Non ho fatto calcoli, non ho voluto limitarmi in niente – dice ancora Jury – Ho pensato solo alla musica e il resto è venuto da sé. Amo profondamente questo brano, per come è nato e ha preso forma, amo il feeling e i ricordi, le sensazioni personali e universali che evoca. Come una cartolina di pensieri liberi, un brivido in una notte di fine agosto: dopo il buio dei mesi scorsi, è un momento di vibrazioni positive e grande ispirazione”.