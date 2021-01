Maxi ampliamento di 6.400 metri quadri: un affare da (quasi) 5 milioni di euro

Vale quasi 5 milioni di euro l'investimento della Euro Cosmetic di Trenzano, previsto da qui ai prossimi due anni, per la realizzazione di un nuovo stabilimento da 600 metri quadrati – di fianco a quello esistente – e per l'ampliamento dell'area logistica di 5.800 mq (tutto pronto, salvo imprevisti, entro il 2022). La nuova area produttiva ospiterà le linee di confezionamento dedicate alla cosmetica di alta gamma, l'area logistica ampliata arriverà a sfiorare i 12mila mq di superficie (il doppio di quella attualmente disponibile): in tutto si spenderanno 4,6 milioni.

I dati del 2020: fatturato a 27,4 milioni

Investimenti significativi, possibili grazie a un bilancio in salute: in attesa dei dati definitivi, per il 2020 si stima un fatturato di 27,4 milioni di euro, con Ebitda (margine operativo lordo) di 4,8 milioni ed Ebit (risultato ante onere finanziari) pari a circa 3,4 milioni. “I risultati positivi della società – si legge in una nota – riflettono l'aumento dei volumi degli ordini dei canali Industrial, Gdo e Farmacia/Parafarmacia: in modo particolare sulle categorie detergenti e oral care, dovuti alla consolidata tendenza all'igienizzazione non solo delle mani”.

Una collaborazione con Chiara Ferragni

Tra le novità del 2021 annunciate dall'ad Daniela Maffoni, impossibile non citare i nuovi progetti concentrati nelle aree Eco-bio, Cosmos e Pmc (presidi medico-chirurgici) ma soprattutto la creazione di un nuovo marchio, con posizionamento medio-alto anche per il mercato internazionale, con la collaborazione dell'agenzia di publishing digitale The Blonde Salad di Chiara Ferragni. Seguiranno collaborazioni anche con “note influencer”.