Facebook e Instagram, la classifica dei "Top Influencer" in Italia

Ferragnez uber alles, non c'è storia: Chiara Ferragni e Fedez sono saldamente in testa (insieme valgono 66 milioni e mezzo di interazioni in un solo mese) nella classifica dei Top Influencer di novembre, stilata da Sensemakers per Primaonline.it sulla base dei dati di Shareablee. Alla celebre coppia si potrebbero anche aggiungere le oltre 4 milioni di interazioni di Valentina Ferragni, sorella di Chiara: mica male.

Nessun bresciano nei primi 15, dove si contano 13 conferme (rispetto alla graduatoria di ottobre) ma anche due new entry: Gianluigi Buffon e Luciana Littizzetto. La classifica prende in considerazione le “interactions” sui quattro principali social della rete: quindi Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.

La classifica dei Top Influencer italiani

Chiara Ferragni è sempre in testa, inarrivabile, con 55,5 milioni di interazioni (in pratica: like, commenti e condivisioni): al secondo posto la comicità degli Autogol – 16,3 milioni di interazioni e 6,8 milioni di visualizzazioni per i video pubblicati – e al terzo invece Fedez, con 11,1 milioni di interazioni. Al quarto posto la sexy Diletta Leotta, 10,1 milioni di interazioni, e al quinto Benedetta Rossi con le sue ricette (8,3 milioni di interazioni e addirittura 113,3 milioni di visualizzazioni per i video pubblicati).

A completare la top ten altri volti noti dei social nostrani: Sfera Ebbasta al sesto posto, con 6,2 milioni; Giulia De Lellis al settimo, 4,4 milioni; Valentina Ferragni all'ottavo e Alice Campiello al nono con circa 4,1 milioni; al decimo posto Paola Turani con 4 milioni. Seguono Beatrice Valli, anche lei 4 milioni, la new entry Gianluigi Buffon (3,7 milioni), ClioMakeUP (3 milioni), Luciana Littizzetto (2,9 milioni) e infine Elisa Maino (2,8 milioni).

Le altre classifiche social: Facebook e Instagram

Su Primaonline.it sono disponibili anche altre classifiche social. Per i Paid Partnership Post di Facebook (i contenuti sponsorizzati) i migliori sono i The Jackal, con 128.993 interazioni, seguiti da Benedetta Rossi (84.403) e Gli Autogol (83.466). La migliore Paid Partnership su Instagram è invece di Diletta Leotta (1,342 milioni di interazioni), seguita da Elisa Maino (543.867) e Fedez (473.070).

Per quanto riguarda i “Best Performing Post” di novembre, cioè i post che hanno raccolto più interazioni (e tutti su Instagram, indicatore di quanto sia in ascesa nel mondo dei social network), si segnala (di nuovo) lo strapotere di Chiara Ferragni: è al primo, al terzo e al quinto posto, poi al sesto, settimo e decimo. Al quarto, ottavo e nono invece c'è Fedez, al terzo Gianluca Vacchi.