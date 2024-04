Nuova commessa milionaria per la Turboden, società bresciana (quartier generale in Via Cernaia, in città) leader globale nei sistemi Orc, a ciclo Rankine organico, e parte del gruppo Mitsubishi Heavy Industries: l’azienda in una nota annuncia “con orgoglio una collaborazione rivoluzionaria con Fervo Energy, pioniere nei sistemi geotermici Egs (Enhanced Geothermal System), pronti a rivoluzionare insieme la produzione di energia carbon free 24/7 e a guidare il futuro dell’innovazione nell’energia geotermica”.

Turboden parteciperà attivamente alla realizzazione del progetto Cape Station di Fervo Energy, nel sud-ovest dello Utah, Stati Uniti: l’impianto avrà una capacità totale di circa 400 MWe. Basandosi sull’esperienza nella tecnologia Orc, Turboden progetterà e fornirà le centrali elettriche per la fase iniziale (da 90 MWe) del progetto: prevista l’installazione di tre generatori con 6 turbine Orc. Il controvalore totale dell’operazione è stimato in più di 90 milioni di euro.

Una nuova filiale negli States?

“L’impegno di Fervo Energy nell’avanzamento dell’energia geotermica – commenta Paolo Bertuzzi, ad e direttore generale di Turboden – si integra perfettamente con la missione di Turboden di guidare l’innovazione nell’energia sostenibile. Insieme stiamo aprendo la strada verso un futuro più pulito e verde. Il successo di questo progetto, oltre ad altre iniziative in Nord America, ha spinto Turboden ha considerare l’apertura di un ufficio negli Stati Uniti. Questa mossa strategica ci consentirà di sfruttare il supporto di Mitsubishi Heavy Industries America, potenziando ulteriormente la nostra presenza nella regione”.