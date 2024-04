Fatturato record nel 2023 per il gruppo Clerici, quartier generale a Brescia e punto di riferimento del mercato italiano nella distribuzione di prodotti idrotermosanitari e arredobagno: l’assemblea degli azionisti ha approvato i risultati del bilancio consolidato con vendite per 785 milioni di euro, in crescita del 2,4% rispetto ai 767 milioni realizzati nell’esercizio precedente. Performance positive anche sotto il profilo della redditività, fa sapere l’azienda: l’ebitda (margine operativo lordo) si attesta a 142 milioni di euro, erano 138 milioni nel 2022; utili netti pari a 77 milioni di euro (80 milioni nel 2022).

Da sottolineare la crescita di Storm, private label sul mercato da oltre 20 anni con 19mila prodotti: il marchio nel 2023 ha registrato ricavi per 146 milioni, in crescita a doppia cifra (+17,3%) sul 2022 e quasi del doppio rispetto al 2021. Circa l’80% dei ricavi complessivi del gruppo sono riferiti al proprio core business, ovvero vendite a clientela professionale come installatori idraulici e imprese edili: il restante 20% è costituito dal segmento dell’arredobagno rivolto alla clientela privata.

120 punti vendita in 9 regioni

“Consideriamo molto positiva la performance del 2023 – dichiara il presidente Paolo Clerici –: la capacità di mantenere una traiettoria di crescita, nonostante le fluttuazioni del mercato e le tensioni geopolitiche aziendali, testimonia la solidità della strategia aziendale, l’efficacia delle operazioni portate a termine e l’adattabilità del modello di business in un contesto estremamente dinamico. Guardiamo avanti con ottimismo”. Nel 2023 conclusa anche l’acquisizione della Ideal Ceramiche Italia di Fano, oltre all’ingresso di altre realtà come Scarpis e Tfr Clima: ad oggi sono 120 i punti vendita del gruppo Clerici, con 17 insegne in 9 regioni del Nord e del Centro Italia. Circa 1.800 i dipendenti.