Trenzano, Euro Cosmetic: in 9 mesi 22,3 milioni di ricavi, crescita del 24%

Il Consiglio di Amministrazione di Euro Cosmetic di Trenzano, società specializzata nella fabbricazione di prodotti per l'igiene il benessere della persona, si è riunita nella mattinata di martedì 17 novembre per esaminare i ricavi operativi al 30 settembre 2020 (ancora non sottoposti a revisione legale): risultano pari a circa 22,3 milioni di euro, in crescita del 24% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (pari a 17,2 milioni).

Nei primi nove mesi del 2020, i "Ricavi Prodotto Finito" sono stato pari a circa 20,9 milioni, con un incremento del 26,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (16,5 milioni). L’incremento è stato sostenuto principalmente dai detergenti, con un boom di mercato dovuto alla pandemia (+58,4%, circa 10,6 milioni di euro), dai prodotti per l’igiene orale (+9,3%, 6,2 milioni) e dai prodotti di profumeria (+8,6%, 2,6 milioni). La ripartizione per canale di vendita mostra una forte crescita del canale farmacia e parafarmacia, che raggiunge circa 3 milioni di euro (+469,2%).

"La crescita dei risultati della società è il segno del consolidamento della strategia intrapresa, che punta sui prodotti legati ai bisogni primari del mercato relativi alla cura persona - spiega Daniela Maffoni, Amministratore Delegato di Euro Cosmetic -. I dati evidenziano, a fronte di un calo del settore professional, il cui mercato finale sono i centri di bellezza, saloni parrucchieri e hotel, dovuto al lockdown del primo semestre, una forte crescita del settore farmaceutico e parafarmaceutico con focus all’igiene della persona e igienizzante mani. Riteniamo che tale evoluzione del mercato sia legato ad un mutamento ormai consolidato delle abitudini dei consumatori. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti dalla società che confermano la correttezza della strategia adottata".