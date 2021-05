Tampona un'auto, poi precipita nel canale: biker trascinato dalla corrente

Incidente in Valsabbia: giovedì 20 maggio un ragazzo di 27 anni in sella alla sua moto è stato recuperato dalle fredde acque del Chiese dopo essere stato trascinato per oltre duecento metri.

Il fatto è accaduto poco dopo le 17 a Vobarno: come riportato dal Giornale di Brescia, un motociclista che stava viaggiando lungo via Giorgio Enrico Falck ha urtato contro una Fiat Panda, guidata da un uomo di 89 anni. Dopo l’impatto, la motocicletta è caduta sull’asfalto, mentre il 27enne è finito nell'acqua della seriola, dove è stato trascinato dalla corrente per duecento metri fino a quando è riuscito ad aggrapparsi ad un oggetto metallico.

Tempestivi i soccorsi: il motociclista è stato recuperato con alcune corde dai Vigili del fuoco di Salò. Sul posto sono intervenuti i volontari del Garda. Il 27enne è stato portato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Civile di Brescia. Nessuna grave conseguenza: fortunatamente il ragazzo non sembra essere in pericolo di vita. Le indagini sono al vaglio degli agenti della polizia stradale di Desenzano.