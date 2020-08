Psicologa e mamma amorevole, Viviana ha perso la sua battaglia con la malattia

Apprezzata psicologa e instancabile mamma, Viviana Crottogini aveva solo 49 anni: è morta al Civile di Brescia dopo aver lottato a lungo con una terribile malattia. Abitava a Ponte San Marco, frazione di Calcinato, insieme alla famiglia: la piangono il marito Kenneth, i figli Raffaele e Annalisa, i genitori Bice e Pierangelo, anche lui molto conosciuto in quanto ex sindaco a Calcinato e per due mandati, dal 1995 al 2004.

I funerali saranno celebrati mercoledì mattina, dalle 9.30 nella chiesa parrocchiale di San Vincenzo. In tanti ricordano i suoi modi gentili, la sua disponibilità, l'impegno nel lavoro e nel sociale: non solo per il suo mestiere, psicologa in ambito materno e infantile, ma anche per le tante ore dedicate al volontariato, in chiesa e non solo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ricovero in ospedale prima del triste epilogo

Come detto combatteva da tempo con un terribile male, che purtroppo dopo anni non le ha lasciato scampo. Pochi giorni fa le sue condizioni si sono irrimediabilmente aggravate, fino al ricovero in ospedale e al triste epilogo. Psicologa professionista, iscritta all'Ordine della Lombardia, aveva collaborato in tempi recenti anche con l'Asst Spedali Civile, come consulente della Direzione territoriale Hinterland.