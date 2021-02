Le 18 sono già passate, ma il barista continua a servire da bere: chiuso locale

Multati per 400 euro anche 4 clienti

A Villachiara, nel weekend appena trascorso, un bar è stato chiuso provvisoriamente dai carabinieri di Verolanuova per giorni 5, in attesa del provvedimento definitivo del Prefetto di Brescia.

A seguito di un controllo a sorpresa, una pattuglia dei militari ha infatti colto in flagranza i baristi mentre servivano da bere all’interno del bar dopo le 18, orario in cui le porte dei locali dovrebbero essere ormai chiuse.



Subito sono scattate le sanzioni: oltre al proprietario, sono stati multati per 400 euro anche 4 avventori, con l'accusa di aver violato le norme anti-contagio previste dal Dpcm del 14 gennaio scorso.