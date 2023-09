Un amministratore capace; un uomo caparbio e volenteroso: così Lonato del Garda ricorda Valentino Leonardi. Scomparso nelle scorse ore, è stato a lungo protagonista della vita politica (e non solo) della cittadina gardesana. Aveva compiuto 68 anni poco più di un mese fa.

Titolare dello storico negozio di ottica Leonardi di via Cesare Battisti, è stato per 10 anni (dal 2005 al 2015) assessore alle attività economiche e successivamente consigliere di maggioranza con delega allo sport. Protagonista del rilancio in chiave nazionale e internazionale della fiera agricola-artigianale-commerciale di Lonato, è stato anche uno degli ideatori della sagra patronale di San Giovanni Battista.

Era molto noto e amato in paese: la notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente e sono tantissimi i messaggi di cordoglio, tra cui spicca quello apparso poche ore fa sui canali social della Pro Loco:

"La Proloco di Lonato si unisce al cordoglio generale per ricordare un amministratore capace ed un amico che ha sempre collaborato con noi”.