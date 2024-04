Stroncato da un infarto, tutto il paese piange il suo storico barista

La comunità di Villongo e tutto il lago d’Iseo piangono la scomparsa di Umberto Brena, da tutti conosciuto semplicemente come Berto, per quasi un trentennio (e fino a pochi anni fa) custode e gestore, insieme alla moglie Luisa, del palazzetto dello sport e del mitico bar Soler al suo interno, nella struttura di Via Alessandro Volta. Si è spento lo scorso fine settimana a 77 anni, a causa di un arresto cardiaco (era cardiopatico da tempo).

Il ricordo

Abitava a Credaro insieme alla moglie: lascia nel dolore anche le figlie Barbara e Sivia, i cognati e i nipoti. In sua memoria, scorre il fiume dei ricordi. “È doveroso volgere un pensiero speciale a Umberto – si legge sulla pagina Facebook Villongo e i suoi abitanti –: lui e la sua famiglia hanno gestito per anni il nostro palazzetto dello sport, con tanto amore e dedizione. Ha visto succedersi generazioni di alunni e di sportivi: tutti lo conoscevano e gli volevano bene, per Villongo è diventato un’istituzione. Un saluto speciale a te, Umberto: che la terra ti sia lieve. Le più sentite condoglianze ai familiari”.