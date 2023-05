Pretende i soldi per la droga, la madre dice no: la aggredisce e devasta la casa

Un uomo di 42 anni residente a Trenzano è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. In preda a quello che pare non fosse il primo raptus violento, nel tardo pomeriggio di venerdì, avrebbe aggredito l’anziana madre e devastato la cucina dell’abitazione dopo il diniego di quest’ultima alla sua, ennesima, richiesta di soldi.

Il rifiuto avrebbe così scatenato la sua furia: urla, minacce e spintoni, oltre a vari danneggiamenti alla casa e agli arredi. Tempo pochi minuti e sul posto già c’erano i carabinieri: il giovane è stato fermato, trasferito in caserma e arrestato per maltrattamenti ed estorsione.

I militari hanno raccolto la testimonianza dell’anziana donna: quello di venerdì non era un episodio isolato, maltrattamenti, vessazioni e richieste di denaro pare andassero avanti da tempo. Per il 42enne, con alle spalle alcuni precedenti, ora si sono aperte le porte del carcere.