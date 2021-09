Covid, si sperimenta il tampone salivare: al via il test sui giovani alunni

Alla scuola primaria di Travagliato, venerdì 17 settembre partirà lo screening a campione di tamponi salivari su tutti i bambini dai 6 ai 14 anni. Finanziato dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid-19 per tutto l’anno scolastico 2021/2022, interesserà quattro scuole nei prossimi due mesi: saranno coinvolti 750 i bambini dai 6-11 anni e 465 quelli 11-14, su una popolazione di riferimento di 57.666 scolari delle primarie e 35.776 delle medie.



La scelta delle tre sedi successive sarà valutata da Ats Brescia, in base alle disponibilità fra i 12 istituti comprensivi raccolte dall'UST. Nel frattempo, Ats Montagna ha dato il via alla primaria di Bienno la prima campagna di screening.

Il test salivare è pratico e non invasivo: si tratta di una spugnetta sterile da tenere in bocca per 60 secondi. La prova deve essere fatta a digiuno prima di lavarsi i denti. L’obiettivo di Ats è quello di poter affidare in futuro questo compito alle famiglie, dopo una spiegazione iniziale da parte del personale sanitario: ad ogni famiglia sarà consegnato un kit da riportare a scuola, dove verrà inserito in un contenitore da inviare nei laboratori individuati da Ats. Nel frattempo, il Comune di Brescia sta cercando di estendere il test sentinella anche alle scuole materne.