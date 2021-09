Spara contro roulotte di nomadi: bastonato e sequestrato per fare shopping

Tensione e violenze a causa di rapporti di vicinato non proprio idilliaci, nella zona artigianale al confine tra Travagliato e Roncadelle. Nella sera di venerdì 10 settembre, un gruppo di nomadi è stato allarmato da alcuni colpi di una pistola ad aria compressa, che hanno centrato una delle loro roulotte, danneggiandone i finestrini e la carrozzeria. Hanno quindi deciso di compiere una spedizione punitiva nei confronti del dirimpettaio, un uomo di 70 anni, colpevole, a loro dire, di avere messo in pericolo la loro incolumità.

Entrati in casa, hanno malmenato l’uomo, colpendolo anche con un bastone, che gli ha causato una contusione giudicata guaribile in una settimana. Dopodiché, hanno preteso che la vittima gli risarcisse il denaro per il danno subito alla roulotte. Essendo privo di contanti, è stato trascinato da due di loro a bordo di un'auto, condotto a forza presso uno sportello bancomat di Brescia, da cui gli hanno fatto prelevare 2.000 euro.

La disavventura è proseguita quando i tre si sono recati al centro commerciale Le Rondinelle di Roncadelle, dove il malcapitato è stato costretto ad acquistare uno smartphone da più 1.000 euro. Finalmente 'soddisfatti' per quanto estorto, lo hanno abbandonato nei pressi della sua abitazione, dove lo attendevano i carabinieri di Travagliato e di Adro che, nel frattempo, erano stati allertati.

Dopo i primi racconti della vittima, una pattuglia si è lanciata alla ricerca immediata dei nomadi. Individuato in macchina a Travagliato, uno dei due aggressori è stato fermato e arrestato, dopo che la vittima lo ha riconosciuto. Per lui, ventenne, il magistrato di turno ha disposto la detenzione nel carcere di Canton Mombello.

L’arresto è stato convalidato nell’udienza tenutasi lunedì, con cui il gip ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’altro complice, anch’esso ventenne, si è presentato spontaneamente la sera stessa in caserma a Travagliato, consegnando la refurtiva, poi restituita al legittimo proprietario. Per lui è invece scattata una denuncia a piede libero.

Anche la vittima, a sua volta, è stata denunciata dai militari per il danneggiamento alla roulotte del gruppo di nomadi: era parcheggiata davanti alla sua abitazione.