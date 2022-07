Motoscafo in balia della tempesta, si tuffa nel lago per chiedere aiuto

Non una, ma ben due, concitate richieste d'aiuto sono arrivate, nella notte tra giovedì e venerdì, alla sala operativa della guardia costiera del Lago di Garda. Entrambe sono scattate dal lungolago di Toscolano Maderno, verso mezzanotte: i passanti si sono infatti trovati di fronte una scena spaventosa. Sorpresa dal forte temporale che si è abbattuto sul Garda - come nel resto della nostra provincia- una barca rischiava di andare alla deriva. Le grida d'aiuto provenienti dal motoscafo hanno preoccupato e non poco i passanti, che avrebbero riferito anche di persone finite in acqua.

Nonostante le condizioni meteo decisamente avverse, un mezzo della guardia costiera si è diretto - alla sua massima velocità - verso Toscolano Maderno. Un intervento non facile, ma andato a buon fine: l’equipaggio dell’unità di soccorso, nonostante le tante difficoltà dovute al forte vento, è riuscito ad affiancare il motoscafo che - nel frattempo - si era agganciato ad una boa, ma aveva preso nelle eliche le cime di altre unità ormeggiate.

Tre delle quattro persone che erano a bordo sono state fatte salire sul mezzo della guardia costiera e portate a riva. Uno di loro si era invece precedentemente tuffata nel lago per raggiungere a nuoto la riva e chiedere soccorso. È finita bene, per fortuna: per tutti loro solo tanto, tantissimo spavento.