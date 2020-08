Birra a fiumi, urla e schiamazzi in centro: sequestrati più di 20 litri di alcolici

Ubriachi in spiaggia e in pieno centro storico, sono stati fermati e multati dalla Polizia Locale: succede a Torri del Benaco, sul lago di Garda, dove tra l'altro è in vigore apposita ordinanza – firmata dal sindaco Stefano Nicotra – che vieta il consumo di alcolici al di fuori di bar, ristoranti e locali autorizzati. Dunque ai giovani scalmanati sono state sequestrate pure lattine e bottiglie.

Nel lungo elenco, pubblicato da L'Arena, non mancano 26 lattine di birra da 0,33, 11 lattine da mezzo litro, 18 birre in bottiglia e altre 3 bottiglie di plastica piene di una sorta di “beverone”, un mix imprecisato di alcol e bevande. In tutto sono stati dunque sequestrati più di 20 litri di bevande “illecite”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giovani tra i 18 e i 20 anni: tutti identificati

Come da norma, è stato anche multato il ragazzo che nello zaino nascondeva il prezioso nettare. Il blitz della Polizia Locale è scattato solo pochi giorni fa, in prima serata, quando alcuni residenti avevano segnalato urla e schiamazzi provenienti da alcune vie del centro storico. I ragazzi avrebbero anche gettato lattine e bottiglie a terra, oltre che importunato gli automobilisti in transito sulla Gardesana. Si tratta di 8 giovani di età compresa tra i 18 e i 20 anni, turisti provenienti dall'Alto Adige, ora tutti identificati.