Rissa e coltellate tra ragazzine, la svolta: c'è un'altra giovane indagata

Svolta nelle indagini sulla rissa tra ragazzine ai Tormini di Roè Volciano, conclusasi con una serie di coltellate (7 i fendenti, 4 quelli andati a segno) e una 14enne in ospedale: come riporta Bresciaoggi, il primo a dare la notizia, i carabinieri di Salò hanno recuperato e sequestrato il piccolo coltello utilizzato per ferire la studentessa. È stato individuato a casa di un'amica della giovane classe 2009 attualmente indagata in stato di libertà per lesioni aggravate: anche la presunta complice sarà denunciata, per favoreggiamento. Resta ora da capire se ci saranno altre responsabilità da vagliare: ad esempio, chi potrebbe aver passato la lama alla giovane che ha aggredito la sua (quasi) coetanea.

Gli ultimi aggiornamenti confermano le condizioni stabili della 14enne finita in ospedale: solo ferite lievi a braccia, fianco e gambe. La 15enne denunciata è invece in stato di libertà, in attesa del prosieguo giudiziario: venerdì è tornata a scuola – frequenta un istituto della Valsabbia – ma è stata subito rimandata a casa, in accordo con la dirigenza scolastica e i genitori, per evitare (almeno per ora) contatti a rischio con altri studenti. Nei prossimi giorni si vedrà.

La violentissima rissa

Le due giovanissime, ricordiamo, sono state protagonista di una violentissima zuffa andata in scena giovedì, all'uscita da scuola, nella zona del ponte vicino alla fermata degli autobus dei Tormini. Le ragazze si sono sfidate, aggredite e vicendevolmente picchiate mentre una folla di ragazzi curiosi le filmava e addirittura incitava, senza che nessuno sia subito intervenuto (solo in un secondo momento qualcuno si è messo in mezzo ed è stato allertato il 112). Tra uno spintone e l'altro, a un certo punto è saltata fuori una lama, un coltellino svizzero: questa l'arma bianca utilizzata per ferire la rivale. I furiosi screzi potrebbero essere dovuti a questioni di cuore: un ragazzo conteso.