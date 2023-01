Bruttissime cadute sulle piste da sci: due ragazzi in gravi condizioni

Anche a causa della neve in pessime condizioni per le alte temperature – nella giornata di ieri, lunedì 2 gennaio – al Tonale e a Ponte di Legno si sono verificate una serie di brutte cadute sulle piste da sci. In una decina di casi è stato necessario far intervenire il soccorso medico, col supporto delle squadre sciatrici di polizia, Cnsas e carabinieri.

Poco prima delle 17, sulla pista Tonalina si è verificato l'episodio più grave, quando una ragazza italiana di 32 anni ha riportato un grave trauma toracico (con probabile frattura delle costole): presentava difficoltà respiratorie ed è stata portata d'urgenza all'ospedale di Esine.

Pochi minuti dopo, un altro brutto incidente stavolta sulla pista Valbione: protagonista un giovane di 19 anni, che – in prossimità dell'arrivo – rovinando sulla neve è finito contro un suo bastoncino da sci, riportando lesioni allo sterno e all'addome. É stato soccorso dall'eliambulanza e portato in codice rosso all'ospedale di Sondrio.