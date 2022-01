Tragedia a Capodanno: corpo riverso su una panchina, uomo trovato morto

L’allarme è scattato poco prima delle due della prima notte del 2022 da via II Pericoli a Sulzano: il centro unico per le emergenze ha ricevuto una chiamata che segnalava la presenza di una persona, priva di sensi, riversa ai piedi di una panchina.

Sul posto sono sopraggiunte in pochi minuti due ambulanze, ma gli gli operatori del 118 - purtroppo - non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Non si tratterebbe di un clochard: stando alle prime informazioni trapelate, la vittima è un 78enne della zona. Sul corpo i carabinieri intervenuti non hanno riscontrato alcun segno di violenza. L’ipotesi più probabile è che l’anziano sia morto a causa di un malore.