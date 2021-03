Terribile dramma in stazione: l'uomo si è suicidato buttandosi sotto al treno

Ricostruita la dinamica di quanto avvenuto martedì. Un anziano è deceduto dopo essere stato travolto dal treno "Italo" sulla Milano-Venezia in prossimità di Rezzato

Secondo gli inquirenti non ci sarebbero dubbi: l'anziano deceduto martedì dopo essere stato travolto da un convoglio "Italo" sulla tratta Milano-Venezia all'altezza di Rezzato, si sarebbe gettato volontariamente sotto il treno.

A nulla è servito l'immediato arrivo dei sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto sono intervenuti, oltre agli agenti della Polizia Ferroviaria, anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.