Suicidio shock: uomo di 41 anni trovato morto in un campo

Shock ad Adro per la scomparsa di un giovane uomo, morto suicida all'età di 41 anni. La tragedia si è consumata martedì mattina in via San Zeno. A fare la drammatica scoperta, poco prima delle 9, sono stati alcuni residenti della zona, che hanno trovato il corpo senza vita del 41enne in un campo attiguo alla strada.

Subito è stato allertato il 112 e sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco, ma per il 41enne non c’era già più nulla da fare.

I rilievi di rito sono stati raccolti dai carabinieri della Compagnia di Chiari, intervenuti in supporto ai colleghi di Adro. La notizia ha scioccato l’intera comunità, diffondendosi in pochi minuti tra gli abitanti del piccolo comune della Franciacorta.