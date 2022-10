È stato ritrovato il giovane di 35 anni scomparso nel nulla

Buone notizie da Soncino, ai confini con la nostra provincia: è stato ritrovato sano e salvo il 35enne di origini indiane di cui non si sapeva più nulla da un paio di giorni. Martedì si era allontanato da casa, a bordo della sua auto: il giorno seguente i genitori ne avevano denunciato la scomparsa, preoccupati perché il suo cellulare risultava staccato.

Le ricerche

Le ricerche, coordinate dalla Prefettura, hanno coinvolto decine di volontari di Protezione Civile, tecnici dello Stato e Vigili del Fuoco (in campo quattro squadre oltre all'elicottero per la ricerca dal cielo) e forze dell'ordine, e interessato un'area vasta a partire dalle zone di Genivolta e Soncino.

Lo scomparso è stato ritrovato a Romanengo grazie ai Carabinieri: i militari della stazione di Soresina hanno intercettato il suo smartphone, che per qualche attimo era stato acceso, e la sua carta di credito, utilizzata per fare acquisti in un supermercato. Non ci sono dubbi che si sia trattato di un allontanamento volontario. Ma tutto è bene quel che finisce bene.