Al polso un Rolex da 20mila euro: donna rapinata davanti alla pizzeria

E' stata avvicinata da uno sconosciuto in scooter, con il casco in testa e dunque irriconoscibile: le ha domandato qualcosa, quanto basta per distrarla, strattonarla e bloccarle il braccio. Così facendo le ha strappato dal polso un Rolex da 20mila euro prima di darsi alla fuga. Scippo purtroppo riuscito: è successo nel pomeriggio di Ferragosto a Colombare di Sirmione, all'esterno di una pizzeria.

Le indagini dei carabinieri

La vittima, una turista italiana, era a bordo del suo Suv quando è stata raggiunta da un giovane in sella a uno scooter: quest'ultimo le si è avvicinato con una scusa, e poi le ha strappato il costoso orologio con la forza. La donna, frastornata, è stata soccorsa da alcuni passanti: in pochi attimi sul posto già c'erano i carabinieri della compagnia di Desenzano, che hanno raccolto la denuncia. Indagini in corso.