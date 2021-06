Scontro tra imbarcazioni: una donna potrebbe essere dispersa nel lago

L'unica cosa certa, al momento, è che un uomo a bordo della sua imbarcazione danneggiata è giunto a riva ed è stato soccorso perché ferito. Come riporta il Giornale di Brescia, i carabinieri della Stazione di Salò nelle ultime ore stanno cercando di venire a capo di ciò che è successo nella notte nel tratto di lago tra il golfo di Salò e San Felice del Benaco.

I contorni della vicenda sono per il momento tutti da definire. Dopo aver soccorso l'uomo ferito, Guardia Costiera e Vigili del Fuoco si sono messi in acqua per perlustrare il tratto di lago dove, nella notte, sarebbe avvenuto lo scontro tra due imbarcazioni. Al largo di San Felice infatti è stata avvistata e recuperata una barca in avaria sulla quale non c'era nessuno. A bordo ci sarebbero abiti da donna, perciò i soccorsi starebbero cercando una possibile persona dispersa.

Come anticipato dal Giornale di Brescia, sul posto sarebbero in arrivo una squadra del Nucleo sommozzatori regionale di Milano e l'elicottero dei Vigili del Fuoco del Comando di Bologna per perlustrare il lago dal cielo.