A funghi con la moglie, scompare nel nulla: ore d'angoscia e lieto fine

Scomparso e ritrovato, questa volta è una storia a lieto fine: tutto è bene quel che finisce bene per l'80enne Elidio Zambelli di Gavardo, di cui nel primo pomeriggio di lunedì si erano perse le tracce sui boschi del Monte Tesio. Più di un centinaio le persone impegnate per ore nelle sue ricerche: tecnici e volontari del gruppo locale di Protezione Civile, i Vigili del Fuoco con gli specialisti e i droni, i Carabinieri a cui per primi era arrivata la denuncia di scomparsa. Sul posto, in prima linea, anche il sindaco Davide Comaglio e l'assessore Caterina Manelli.

Zambelli era uscito in mattinata, a caccia di funghi, insieme alla moglie: si sono separati per andare alla ricerca delle prelibatezze della montagna, in luoghi e sentieri che conoscevano bene. Eppure qualcosa è andato storto: la moglie la aspettava, intorno a mezzogiorno, in un'area attrezzata con tavoli e sedute. Ma del marito nessuna traccia.

Ritrovato sano e salvo

La donna ha chiesto aiuto ad alcuni conoscenti, che a loro volta hanno allertato il 112. Nel pomeriggio è stata avviata la macchina dei soccorsi, con l'allestimento del campo base e il via alle ricerche. Dopo diverse ore, che non sembravano finire mai, l'80enne è stato infine avvistato da una squadra dei Vigili del fuoco: disorientato e spaventata, ma in perfetta salute.

In serata è arrivata anche la comunicazione del sindaco: "Dopo un pomeriggio di apprensione - scrive Davide Comaglio - è stato ritrovato in buone condizioni, intorno alle 21, il gavardese Elidio Zambelli che si era perso sul Tesio mentre cercava funghi con la moglie. Una nottata di gioia per familiari e soccorritori. Ringrazio per la professionalità i volontari del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco, i numerosi volontari del gruppo di Protezione Civile e tutti quanti si sono resi disponibili".