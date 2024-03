Ladri nel negozio di biciclette: maxi colpo da oltre 100mila euro

Furto con spaccata al negozio Mooveo di San Zeno Naviglio: banditi in fuga con un bottino che supera i 100mila euro. Nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 marzo è entrato in azione un commando di specialisti: dopo aver sfondato la vetrina usando un'auto come ariete, hanno asportato 18 bici da corsa, ma pure Gravel ed elettriche, per poi caricarle a bordo di un furgone e dileguarsi.



Un colpo messo a segno in soli 4 minuti, ma studiato nei minimi dettagli. Tanto che i banditi - pare fossero almeno due, più un terzo a fare da 'palo' - avrebbero fatto diversi sopralluoghi prima del furto, l'ultimo un'ora prima di entrare in azione: "Sono passati dall'unica zona del piazzale non coperta dalle telecamere - ci spiega il titolare di Mooveo - e hanno spostato due grossi dissuasori in cemento per assicurasi così di riuscire a passare con l'auto e poi sfondare, in retromarcia, una delle vetrate".

L'allarme è scattato intorno alle 3,47 di notte: "Sono entrati e hanno agito con una tranquillità impressionante, nonostante la sirena continuasse a strillare - racconta il proprietario - hanno preso le bici e le hanno caricate sul furgone, in sosta a poca distanza, con il terzo complice al volante". Quando il proprietario è arrivato, avvisato dall'allarme, dei banditi non c'era già più traccia. Sul furto indagano i carabinieri che stanno vagliando le immagini di sorveglianza del negozio di via Diaz.



Come detto il bottino è ingente, si parla di circa 130mila euro, così come lo sono i danni all'edificio: una vetrata è stata completamente divelta. Tanta è anche la rabbia del titolare, già vittima di altri due furti in passato, quando il negozio era in città, nel quartiere Borgo Wührer.