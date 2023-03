Violenta lite tra fidanzati, poi le botte: giovane donna in ospedale

Un litigio tra una coppia di fidanzati è finito in maniera burrascosa, tanto che – per placare gli animi – è dovuta intervenire una pattuglia dei carabinieri. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso le 21 di ieri (domenica 19 marzo) da Viale Sandro Pertini a San Zeno Naviglio.

La coppia avrebbe avuto un diverbio piuttosto animato, a pochi passi da un locale e davanti ad alcuni negozi della zona. Insulti e non solo: i due sarebbero venuti alle mani, tanto che si è reso necessario l’intervento dei militari e di un’ambulanza.



Ad avere la peggio è stata la donna, una 36enne: dopo le prime cure prestate sul posto dai volontari della Croce Bianca di Brescia, è stata portata al Pronto Soccorso della clinica Poliambulanza per gli accertamenti del caso. Ha riportato lesioni serie, ma le sue condizioni non preoccupano i medici: è stata ricoverata in codice giallo.