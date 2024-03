Furibonda lite fuori dal bar della piazza: volano tavoli, sedie e bottiglie

Scene da far west nella piazza della movida di Salò: poco prima delle 21 di ieri sera (domenica 24 marzo), sono volate sedie, tavoli e bottiglie. Un gran bel trambusto all’esterno di un locale della Fossa, così viene chiamata piazza Vittorio Emanuele II, immancabilmente filmato dagli smartphone dei passanti. La vicenda è ancora al vaglio dei carabinieri della cittadina gardesana, che sono tempestivamente intervenuti sul posto con numerose pattuglie.

Stando a quanto finora trapelato, la zuffa è scattata tra il gestore di un locale della Fossa e due fratelli, di casa a Salò e con alcuni precedenti alle spalle. Non è ancora chiara la causa della violenta lite, poi sfociata nel lancio di sedie, tavoli e bottiglie. Nessuna grave conseguenza per i tre uomini, solo uno di loro (un 62enne) avrebbe riportato lievi lesioni ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Gavardo per essere medicato.

Come detto, proseguono le verifiche dei militari, volte a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a chiarire se si sia trattato di una vera e propria rissa (reato procedibile d’ufficio, che comporta la segnalazione dei partecipanti all’autorità giudiziaria) o piuttosto di un’aggressione.

Non solo, i militari stanno facendo gli accertamenti del caso per valutare se è possibile applicare la misura del Daspo urbano e se ci siano i presupposti per valutare un’eventuale sospensione dell’attività del bar, di fronte al quale si è scatenato il parapiglia.