Furibonda lite tra vicini: donna colpita con un pugno in faccia

Una discussione animata in strada per dissapori legati a questioni di vicinato, gli animi che si scaldano sempre di più, il tono di voce che si alza e - a quanto pare - pure le mani. Protagonisti dell'ennesima zuffa tra vicini, andata in scena nel pomeriggio di ieri (lunedì 9 ottobre) sono un uomo e una donna di 67 anni residenti in via De Gasperi a Salò.

L'intervento di carabinieri e ambulanza

Stando a una prima ricostruzione, sarebbe stata la donna ad avere la peggio nello scontro, colpita da un pugno sferrato in pieno volto. A quel punto è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze e sul posto sono arrivate, nel giro di pochi minuti, un'ambulanza dei Volontari del Garda e una pattuglia dei carabinieri.

Come sta le donna

La 67enne è stata portata, in codice giallo, all'ospedale di Gavardo: avrebbe infatti riportato alcune escoriazioni al labbro. Dopo le cure del caso è stata dimessa. Caso chiuso per chi indaga: troppo pochi i giorni di prognosi della donna per far scattare un’indagine d’ufficio. Qualora lo ritenessero opportuno, i protagonisti della lite potranno sporgere denuncia.