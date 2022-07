Si tuffa nel lago e rischia di annegare: ragazzo salvato dai bagnanti

Attimi drammatici nel pomeriggio di sabato su una spiaggia del Lago di Garda: un ragazzo di 27 anni ha rischiato di annegare nelle acque antistanti la Conca d'Oro, a Salò. Stando al racconto di alcuni testimoni, il giovane avrebbe deciso di fare un bagno, nonostante non sapesse nuotare. Una volta nel lago, avrebbe cominciato ad annaspare, finendo sott'acqua.

Per fortuna gli altri bagnati si sono accorti che era in difficoltà e sono immediatamente intervenuti per salvarlo: lo avrebbero trascinato a riva e avrebbero iniziato a praticargli le manovre salvavita previste in questi casi. In un primo momento il 27enne aveva infatti perso i sensi. L'allarme è scattato verso le 17.

Sul posto si sono precipitati i volontari del Garda, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza. All'arrivo dei soccorritori il 27enne era cosciente: dopo le prime cure è stato trasferito in ospedale, a Gavardo. Le sue condizioni non sembrano gravi: è stato ricoverato in codice giallo.