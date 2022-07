Si schianta sopra il lago col parapendio: ferito Vittorio Lelii di Radio Deejay

Brutto incidente, ma poteva andare decisamente peggio, per una delle voci e dei volti più noti e amati di Radio Deejay: Vittorio Lelii - in arte, e per tuttim Vic - si è schiantato con il suo parapendio mentre sorvolava il lago d'Iseo.

A raccontare l'atterraggio da panico e d'emergenza, tra le montagne che sovrastano Sale Marasino, è lo stesso conduttore radiofonico. Dal letto di ospedale dov'è ricoverato ha infatti scritto un lungo post su Instagram per spiegare cosa gli sia accaduto e rassicurare i suoi fan, che si sono accorti della sua assenza nella trasmissione che conduce in tandem con Marisa. Grande appassionato di parapendio, Lelii è un paracadutista esperto: alle spalle ha centinaia di lanci in caduta libera. Ma nei giorni scorsi qualcosa è andato decisamente storto

"Avrei preferito una vacanza, chessó a Sulawesi, ma a volte le cose vanno diversamente - ha scritto - Per la precisione è andata che atterrando col parapendio a 5 metri da terra la vela ha pensato bene di chiudersi, come una pallina di carta che viene lanciata nel cestino, e alla fine nel cestino ha lanciato me".

Il 50enne di Monza avrebbe riportato diverse fratture, ma le sue condizioni non sono preoccupanti: "Sono tanto rotto ma mi possono riaggiustare, qualche pezzo ci metterà un po' di più ma tutto procede bene", spiega Lelii.

Infine i ringraziamenti ai medici che lo seguono, agli amici e ai colleghi della radio: "Sono stato travolto da un'ondata d'amore gigantesca (si fa per dire eh, altrimenti non l'avrei retta). Ve lo dico subito, se non vi rispondo è perché faccio un po' fatica", chiosa il conduttore.