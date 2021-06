La ragazza cade nel canale, lui cerca di salvarla: muoiono entrambi annegati

Sono morti annegati in un ultimo, disperato abbraccio: la ragazza sarebbe scivolata nel canale, il giovane che era con lei avrebbe cercato di salvarle la vita, finendo a sua volta nella roggia. E' questa, per ora, la ricostruzione più credibile della tragedia che si è consumata lunedì pomeriggio nel Cremasco, lungo il canale Vacchelli tra Castelnuovo e Vergonzana: le vittime, Sakshi Panesar e Hartik Kumar Sharma, avevano entrambe soltanto 18 anni.

La magistratura ha disposto una doppia autopsia per chiarire le cause del decesso. L'ipotesi più accreditata resta quella dell'annegamento, forse dovuta allo shock termico (l'acqua del canale è sempre fredda, anche in estate). Sull'accaduto indagano i carabinieri: sembra che i due si fossero incontrati per passare la giornata insieme.

Il pranzo insieme, poi la tragedia

Avrebbero pranzato, sul posto sono stati recuperati gli zaini e anche le confezioni di due tramezzini, e poi si sarebbero avvicinati al canale: a quanto pare Sakshi sarebbe caduta in acqua e Hartik avrebbe cercato di salvarla, senza riuscirci. Il corpo senza vita della ragazza è stato individuato da un passante, non lontano dalla riva: quello del 18enne invece è stato recuperato a circa 2 chilometri di distanza, avvistato grazie all'elicottero.

Due vite spezzate troppo presto

Sakshi Panesar abitava a Soncino, a pochi chilometri dai confini bresciani. Frequentava l'IIS Galileo Galilei di Crema, proprio mercoledì avrebbe dovuto sostenere l'esame di maturità: “Il Galilei attonito – si legge in una nota della scuola – si unisce al dolore della famiglia e in particolare al fratello Anmol, studente di terza”. Hartik Kumar Sharma abitava invece a Gualtieri, provincia di Reggio Emilia: frequentava la quarta A dell'istituto Mario Carrara di Guastalla. La scuola in una nota si definisce “profondamente addolorata” per la scomparsa di Hartik, e “porge le più sentite condoglianze ai familiari e a tutti i suoi cari”. Avrebbe compiuto 19 anni tra un paio di settimane.