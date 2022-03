Esce di casa e arrivano i ladri: gli portano via tutto, anche i mobili

Qualche ora di assenza, una normale uscita da casa e l'abitazione viene completamente svaligiata, mobili compresi. È quanto accaduto a Sabbio Chiese, in pieno centro cittadino e in pieno giorno. Molto probabilmente, i ladri tenevano d’occhio il proprietario per cogliere il momento opportuno in cui sferrare il colpo. E l’occasione si è presentata quando l'uomo, che vive in uno stabile di via Bernardelli, lo scorso 5 marzo si è assentato per proprie esigenze: i malviventi avrebbero subito raggiunto l’abitazione con un furgone bianco e poi sfondato la porta d'ingresso.

Una volta all’interno avrebbero preso tutto, arredi compresi. Nessuno si sarebbe insospettito: chi ha notato i ladri caricare i mobili sul furgone - pare dotato di rimorchio - avrebbe pensato che si trattava di un normale trasloco e non ha dato l'allarme. Non è difficile immaginare l’amarezza dei proprietario al rientro: l’intera casa era stata completamente svuotata.

Alla sfortunata vittima non è rimasto altro da fare che denunciare l’avvenuto furto ai carabinieri, scrivendo poi un accorato appello sui social per cercare qualcuno che abbia visto i malviventi in azione, fornendo informazioni utili alle indagini.