Feroce rissa in centro al paese: ragazzini si picchiano per un paio di scarpe

Botte da orbi tra giovanissimi nel centro di Rudiano. Stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri di Chiari, quattro ragazzini se le sarebbero date di santa ragione al culmine di una lite scoppiata, a quanto pare, per un paio di scarpe. Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 14 gennaio, lungo le strade del paese della Bassa: lì due minorenni di casa a Roccafranca avevano dato appuntamento ad altrettanti coetanei provenienti da Ghedi. L’appuntamento, concordato preventivamente, pare fosse per la vendita di un paio di scarpe. Ma qualcosa è andato storto: pare che gli acquirenti non volessero pagare la cifra pattuita ed è scoppiato un violento parapiglia a cui avrebbero assistito anche alcuni residenti.



I quattro giovanissimi se le sarebbero date di santa ragione, colpendosi a vicenda con pugni e ceffoni. Nessuno avrebbe chiesto aiuto al numero unico per le emergenze: alcuni cittadini hanno però avvisato i carabinieri della locale stazione, che hanno rintracciato uno dei minorenni coinvolti e raccolto la sua testimonianza. Oltre ad invitare i genitori dei giovanissimi a sporgere eventualmente denuncia, i militari stanno cercando di fare piena chiarezza sull’episodio che ha destato parecchia preoccupazione in paese.