Prova i 'botti' di Capodanno, gli scoppia un petardo in mano: ragazzo perde due dita 

La prova generale dei ‘botti’ di Capodanno è costata carissima a un ragazzo di 27 anni di casa a Rovato: ha riportato danni gravi alle mani e l’amputazione di due falangi in seguito all’esplosione di un petardo. Nella sfortuna, in qualche modo, il giovane può ritenersi fortunato, poiché la deflagrazione avrebbe potuto avere conseguenze ancora più drammatiche.

L’incidente è avvenuto nella serata di martedì 6 dicembre: stando a quanto ricostruito finora dai carabinieri, il giovane si trovava nel cortile della sua abitazione, in via Franciacorta. Aveva appena acceso il petardo quando gli è letteralmente scoppiato in mano, senza che lui avesse il tempo di lanciarlo.

L’allarme è scattato verso le 20.40: sul posto in pochi minuti sono arrivati i militari del radiomobile di Chiari e un’autolettiga del gruppo volontari ambulanza di Adro. A causa dell'esplosione, il 27enne ha perso due falangi della mano, ma le sue condizioni non sarebbero critiche: trasportato al Civile di Brescia, il ricovero è avvenuto in codice giallo. Nelle prossime ore potrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico.