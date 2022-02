Attraversa i binari in stazione, travolta e uccisa dal treno

Centrata in pieno da un treno regionale che stava arrivando in stazione, sbalzata per diversi metri fino al marciapiede e morta sul colpo per i traumi riportati: è il triste destino di una giovane donna di 43 anni, di origini moldave, la vittima del drammatico incidente di domenica pomeriggio a Rovato. Erano circa le 18 quando si è consumata la tragedia. La donna stava attraversando i binari, forse per raggiungere il convoglio che l'avrebbe portata a casa, in provincia di Bergamo, quando è stata travolta e uccisa dal regionale in arrivo da Verona.

Come detto l'impatto è stato violentissimo, e purtroppo fatale: seppure a bassa velocità, la 43enne è stata sbalzata per diversi metri, fino a cadere esanime sul marciapiede di fianco ai binari. In diversi avrebbero assistito alla scena, nonostante il buio e la fitta nebbia (circostanza che avrebbe complicato non poco le cose: sia per il macchinista in frenata che per la stessa vittima, che non si sarebbe accorta del treno fino all'ultimo).

I rilievi di Polfer e Carabinieri

I rilievi sono stati affidati alla Polizia ferroviaria, con il supporto dei carabinieri. Fin da subito esclusa la pista del suicidio, si è proceduto sul fronte accidentale. La donna aveva passato la giornata a Chiari insieme al fidanzato, suo connazionale: poi i due si erano separati e lei era salita a bordo del primo treno, partito proprio da Chiari, per raggiungere la stazione di Rovato (sulla Milano-Venezia). Qui avrebbe avuto il cambio per la Brescia-Bergamo.

Inutili i tentativi di salvarla

Ma in pochi attimi si è consumato il dramma. A nulla sono valsi i disperati tentativi di salvarle la vita: sul posto anche l'automedica e un'ambulanza dei volontari di Bornato. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria: a breve è atteso il nulla osta per la sepoltura. Tra i primi a raggiungerla il fidanzato, sotto shock per quanto successo. La donna, 43 anni, abitava a Trescore Balneario: di origini moldave, si era trasferita da migliaia di chilometri di distanza in cerca di una vita migliore, per lei e per la sua famiglia. Faceva la badante, come tante sue connazionali.