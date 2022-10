Fermati mentre escono di casa: nel frigo c'è droga per mezzo milione di euro

Da tempo erano nel mirino degli investigatori della sezione narcotici: dopo pedinamenti e appostamenti, lo scorso giovedì pomeriggio è scattata l'operazione della polizia. Il blitz a Roncadelle: i due giovani uomini sono stati fermati dai poliziotti della squadra mobile in strada, all'uscita da un appartamento del paese. È scattata la perquisizione: addosso avevano mezzo chilogrammo di hashish, probabilmente appena prelevato dall'abitazione, che rientra nelle loro disponibilità.

L'immobile, dal quale i due erano stati visti uscire prima del controllo, è stato passato al setaccio: all'interno sono stati scovati altri 50 chilogrammi di hashish, ma pure due chilogrammi di marijuana e 300 grammi di cocaina che erano in gran parte nascosti nel frigorifero. Un 'tesoro' del valore di oltre mezzo milione di euro. Più che una casa era un deposito di droga.

Per i due sono scattate le manette, in flagranza di reato, per detenzione di sostanza stupefacente e si sono spalancate le porte del carcere di Brescia. Le indagini proseguono: l'ingente quantità di stupefacenti trovata nell'abitazione lascia presupporre che i due facciano parte di un'organizzazione dedita all'importazione e allo smercio di droga sul territorio provinciale.