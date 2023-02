Il dramma di Alessandro, stroncato in breve tempo dalla malattia

Roncadelle piange la prematura scomparsa di Alessandro Civettini, morto all'età di 55 anni stroncato in breve tempo da una grave malattia. Lascia nel dolore la moglie Barbara e la giovane figlia Erika, le sorelle e il fratello.



"Siamo increduli", "è un momento dolorosissimo", "via siamo vicini": sono tantissimi i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia da parenti e amici, nonché dai tanti colleghi della Sideridraulic System di Cellatica, azienda che produce impianti per il trattamento di acque industriali, per la quale Civettini lavorava ormai da lunghi anni.

La camera ardente è stata allestita presso la sala mortuaria della Poliambulanza di Brescia, dove alle 17 di oggi, mercoledì 15 febbraio, si terrà la veglia di preghiera. I funerali saranno celebrati giovedi? alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Roncadelle. Il feretro verrà poi accompagnato al vicino cimitero comunale.