Rompono il vetro e gettano liquido infiammabile: rogo doloso all'asilo nido

Un asilo danneggiato, e tanti bambini che non hanno potuto entrare nella struttura che li dovrebbe accogliere. Su quel che è successo a Brescia nella notte tra giovedì e venerdì, e soprattutto sulle cause che hanno spinto due uomini a compiere il fatto, indagano le forze dell'ordine.

Ad essere preso di mira è stato l'asilo nido «Gli amici del piccolo principe» di Borgo Wührer, a Brescia. Le immagini delle videocamere hanno immortalato attorno alle 2:30 di notte due uomini che dopo aver infranto il vetro di una finestra hanno lanciato all'interno del liquido infiammabile. A lanciare l'allarme, poco dopo il fatto, è stata una guardia giurata che ha notato il fumo fuoriuscire dalla struttura.

Fortunatamente le fiamme non hanno provocato danni ingentissimi, perché gli arredi della struttura sono ignifughi, come specificato dal quotidiano Bresciaoggi che riporta la notizia. Al momento non ci sarebbe alcuna ipotesi sulle motivazioni del gesto.