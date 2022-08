Il parroco è in chiesa a celebrare la messa, i ladri gli svaligiano la casa

Ladri in casa (ma a mani vuote) mentre il parroco celebra la messa. E' successo domenica a Roè Volciano: in quel momento - erano circa le 10.30 - don Roberto era impegnato nella vicina chiesa di San Pietro, e i malviventi ne hanno approfittato.

Hanno scassinato le porte della casa del prete per raggiungere la stanza della cassaforte. Qui l'hanno letteralmente "smurata", lasciando un profondo buco nella parete e portandosela via per intero. Colpo riuscito? Macché, è stato un flop. Questo perché la cassaforte era vuota: dentro non c'era nulla. Sull'accaduto indagano i carabinieri.