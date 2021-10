Sorprende il ladro in casa: colpito al volto, lo insegue in strada e lo fa arrestare

Alto Garda. Lo ha trovato nella sua cantina a trafugare e – senza pensarci un attimo – ha cercato di fermarlo, inseguendolo. È accaduto in centro a Riva del Garda: sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, una volante della Polizia di Stato e una gazzella dei carabinieri, che hanno poi individuato l'abitazione del ladro, hanno fatto irruzione e lo hanno fermato.

Il fatto è avvenuto in settimana (ma è stato reso noto ieri), verso l'ora di cena: un uomo, mentre era nel suo appartamento, ha sentito dei rumori provenire dalla cantina; ha quindi pensato di andare a controllare. Arrivato nel sottoscala, ha trovato la cantina aperta e il lucchetto che la chiudeva per terra. Dopo pochi passi ha notato una sagoma all’interno: comprendendo che qualcuno si era introdotto per rubare, lo ha intimato a uscire.

Lo sconosciuto, che aveva provato a trafugare qualche oggetto, per guadagnarsi la fuga ha colpito al volto il proprietario, scappando in direzione del centro. Dopo essersi ripresa dal colpo ricevuto, la vittima lo ha inseguito per le vie del centro, fino al portone di una casa dove il malfattore è stato raggiunto.

Incurante dei possibili pericoli, ha quindi tentato di fermarlo ma è stato nuovamente aggredito. Nel frattempo, vista la scena, alcuni passanti hanno chiesto aiuto alle forze dell'ordine. Una volta individuato da militari e agenti, il ladro è stato fermato e condotto negli uffici del Commissariato di Riva del Garda e, dopo essere stato riconosciuto dalla vittima e sottoposto ai rilievi foto dattiloscopici, è stato denunciato per tentata rapina impropria.