Calci e pugni in discoteca, arrivano i carabinieri: maxi-rissa e 4 denunce

Maxi-rissa in discoteca, quattro denunciati e un quinto ragazzo in fuga: è il bilancio della serata di follia alla discoteca Number One di Corte Franca, nella notte tra mercoledì e giovedì. E' intorno alle 2.15 che viene lanciato l'allarme del 112: grazie al pronto intervento della sicurezza del locale è stato possibile sedare la rissa che si era scatenata poco prima nei giardini estivi della nota discoteca di Borgonato.

Maxi-rissa e 4 denunce

Sul posto l'automedica e un'ambulanza dei volontari di Adro, che ha provveduto a medicare e a trasferire in ospedale - ricoverato in codice verde al Civile - uno dei ragazzi rimasti feriti. Ma al Number One sono arrivati anche i carabinieri di Chiari, che hanno identificato e denunciato per rissa quattro dei protagonisti della vicenda: si tratterebbe di giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, tre bresciani di Adro, Capriolo e Rovato e un bergamasco di Chiuduno.

Come detto, i militari sarebbero ora a caccia di un quinto rissoso, che sarebbe riuscito a dileguarsi e a far perdere le sue tracce la notte della zuffa in discoteca. Secondo quanto ricostruito, anche grazie a vari testimoni, nell'area esterna sarebbero volati calci e pugni: si cerca anche un tirapugni, che potrebbe essere stato utilizzato nella rissa.

Il dibattito in paese

La questione Number One è al centro anche del dibattito politico. "Abbiamo interpellato più volte la Questura, la Prefettura, Trenord e la discoteca stessa - il commento del Comune di Corte Franca - con l'auspicio di creare un tavolo tecnico di dialogo e di coordinamento per evitare il ripetersi dei noti fatti di cronaca. Non trattandosi di un problema unicamente locale, è necessario attivare per questioni di competenza, sicurezza e capacità di intervento il coordinamento di più autorità. La Polizia Locale, da sola, non può prendersi carico dell'intera vicenda, ma può solo fungere da supporto per le altre forze dell'ordine, e ciò proprio in considerazione del fatto che le questioni di ordine pubblico sono di competenza esclusiva dello Stato".