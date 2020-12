Ragazzini mandano in tilt il traffico: sabotato il semaforo principale del paese

Una ‘bravata’ alla vigilia di Capodanno che ha paralizzato il traffico e avrebbe potuto causare diversi incidenti. È quella commessa da 5 ragazzini, tutti sotto i 14 anni, nel tardo pomeriggio di mercoledì. Il gruppetto di giovanissimi ha ben pensato di sabotare il semaforo principale di Rezzato, quello che regola l’incrocio tra tra via IV Novembre, via Matteotti e la statale che porta a Brescia e al lago di Garda.

Un gesto davvero insensato, che non è passato inosservato: i 5 sono nono solo sono stati notati dagli automobilisti di passaggio, ma sono stati pure inquadrati delle telecamere poste all’incrocio mentre manomettevano i comandi, mandando di fatto in tilt il semaforo e il traffico. Immediata la segnalazione alla Polizia Locale che, oltre a rimettere in funzione il sistema, si è data da fare per rintracciare i giovani vandali. Gli agenti non ci hanno messo molto a trovarli: sono tutti finiti al comando e poi identificati.