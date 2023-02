Droga fuori dalla scuola: denunciati 5 ragazzi, altri 13 segnalati per il consumo

Lotta dura a Rezzato al fenomeno dello spaccio di droga (in questo caso hashish e marijuana) fuori dalle scuole superiori del paese. Gli agenti della Polizia Locale, guidati dal comandante Giancarlo Bonizzoli, in sole due settimane di controlli - nell'ambito di un progetto più ampio, denominato "Scuole sicure" e finanziato anche dal Ministero - sono riusciti a individuare una ventina di giovanissimi tra consumatori e presunti spacciatori.

Tutti questi frequentano gli istituti scolastici del paese, a cui se ne aggiunge un altro (di circa 20 anni) che invece si sarebbe fatto vedere a scuola solo per portare (o comprare) la "merce", trovato in possesso di una decina di dosi di hashish, e altra droga a casa oltre a materiale per il confezionamento delle dosi, tra cui un bilancino di precisione.

5 denunciati e 13 segnalati

E' stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: altri quattro ragazzi, di cui tre ancora minorenni, sono stati indagati in stato di libertà per lo stesso reato. Si segnalano infine una dozzina di ragazzi, 13 in tutto di cui due ancora minorenni, segnalati alla Prefettura come consumatori di sostanze. Nel corso dei controlli la Polizia Locale ha sequestrato circa mezzo chilo di hashish e marijuana.