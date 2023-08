È approdato a destinazione, alla raffineria di petrolio Ma?eikiai in Lituania, il gigantesco reattore prodotto dall’Atb Group di Roncadelle (qui tutte le foto): per giorni e giorni ha incuriosito gli abitanti di tantissimi comuni del paese baltico.



Realizzato nel Bresciano, l’enorme manufatto - 100 metri di lunghezza, 6,5 di altezza e 10 di altezza - pesa ben 1.5000 tonnellate: è arrivato al porto di Klaipeda dopo una lunghissima tratta in mare. Infine, ha viaggiato su strada per ben 145 chilometri, attraversando paesi e cittadine e percorrendo pure una strada sterrata.



Un trasporto eccezionale e storico per la Lituania, tanto che il percorso del maxi-convoglio è stato seguito in diretta da tantissime persone: la società polacca Orlen, che gestisce la raffineria di Ma?eikiai, ha infatti creato un sito ad hoc per conoscere in tempo reale gli spostamenti del gigantesco reattore Made in Brescia.

Il reattore - costo stimato attorno a 970 milioni di euro - entrerà a breve in funzione nell’impianto capace di lavorare 15 milioni di tonnellate di petrolio greggio all’anno.