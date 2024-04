Spray al peperoncino per rubare lo smartphone: arrestati tre ragazzi

Rapina riuscita, con tanto di spray al peperoncino, ma poi subito sventata (con tre arresti) grazie al pronto intervento dei carabinieri: è successo la sera di Pasquetta nel tunnel della stazione ferroviaria di Brescia. In manette tre giovani di origini tunisine, due di loro minorenni (16 e 17 anni) già trasferiti al carcere minorile Cesare Beccaria di Milano, il terzo (23 anni) finito invece a Canton Mombello.

La rapina

Secondo quanto ricostruito dai militari del Norm, il Nucleo radiomobile, i tre intorno alle 20 si sarebbero avvicinati alla vittima, un 31enne, fingendo di chiedere un'informazione: avvistata la refurtiva, in particolare uno smartphone, avrebbero così aggredito l'ignaro passante utilizzando – come detto – dello spray al peperoncino.

Ne è nata una colluttazione in cui il 31enne ha inevitabilmente avuto la peggio: in tasca con sé aveva però un altro smartphone, con cui ha subito allertato il 112. Tempo pochi minuti e sul posto già c'erano i carabinieri: il tempestivo intervento di una pattuglia ha consentito di bloccare i tre rapinatori in fuga e recuperare e restituire il maltolto.